La Virtus schiaccia Milano: serie è sul 3-0

Dopo aver compiuto due capolavori espugnando il Forum di Milano e portandosi sul 2-0 nella serie scudetto, per la Virtus si trattava ora solo di proteggere il proprio campo dalla voglia di rivincita dell’Olimpia e gara 3 rappresentava in caso di vittoria prendersi il match point per lo scudetto magari attraverso un clamoroso cappotto. L’inizio è come al solito bolognese con gli italiani protagonisti, Milano risponde con un Micov che nelle prime due gare non era nemmeno in panchina e con un meno timido Shields ma, dopo il 17-16 del primo quarto comincia il gioco dei parziali: il primo è virtussino, 14-0 firmato dalla solita coppia Teodosic e Belinelli per guadagnare il +11, poi arriva quello milanese: 12-0 grazie a Punter e alla tripla di Brooks che vale il vantaggio 30-31 di Milano. Ma che subito viene annullato da 5 punti in fila di uno splendido Weems che chiude il primo tempo sul 37-34.

I parziali continuano anche nella ripresa: Bologna ancora con Teodosic e Weems mette insieme un 12-3 per il +12, Milano ha ancora energie per tornare e l’11-0 tutta opera di Datome la rimette davanti. Ma in agguato c’è ancora Weems che per due volte la ricaccia indietro. Il capolavoro arriva nell’ultimo periodo: la Virtus fa segnare a Milano solo 8 punti contro i suoi 24: l’eroe della serata è Weems a cui fa da scudiero Pajola. Finisce 76-58, 3-0 della Virtus nella serie che ora è ad una sola partita dallo scudetto con gara 4 ancora a Bologna tra 48 ore.