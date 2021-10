Doping, positivo Moraschini dell'Olimpia Milano

Il cestista azzurro e dell'Olimpia Milano Riccardo Moraschini è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato il 6 ottobre ad Assago, in occasione di un allenamento. Lo ha comunicato Nado Italia. La sostanza trovata è il Clostebol, uno steroide anabolizzante

Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Riccardo Moraschini riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita, a seguito di un controllo fuori competizione disposto da NADO Italia, effettuato al termine della seduta di allenamento dell'Olimpia Milano svolto ad Assago lo scorso 6 ottobre.

Moraschini gioca a Milano dalla stagione 2019/2020 e ha collezionato in carriera 28 presenza con la maglia della Nazionale italiana.