Grazie ai 18 assist distribuiti nel successo della sua Reggio Emilia sul parquet della Vanoli Cremona per 62-76, Andrea Cinciarini ha eguagliato il record di Luca Vitali per numero di passaggi vincenti siglati in una partita in Serie A. L’attuale play della GeVi Napoli aveva realizzato questo primato in due occasioni (anche lui contro Cremona e poi contro Pesaro) nel corso della stagione 2016/17 con la Germani Brescia. "Cincia" si conferma in forma strepitosa: questa è la settima gara stagionale in cui mette a referto almeno 10 punti e 10 assist, la quarta consecutiva. Inoltre, il play di Reggio sta sfiorando la "doppia-doppia" di media (10.6 punti a partita e 9.9 assist distribuiti). Ovviamente i 18 assist distribuiti sono il nuovo record assoluto stagionale e storico del club. A Reggio Emilia il record apparteneva a Gal Mekel (14 assist fatti registrare nella stagione 2019/20, anche in questo caso contro Cremona).