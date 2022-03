Il 27enne play statunitense ha percorso questa mattina 40 chilometri dell'autostrada A27 in contromano dal casello di Venezia Est a Conegliano, prima di essere fermato dalla Polizia stradale. Ritiro della patente e denuncia per il giocatore della Reyer Venezia. Secondo i media locali era reduce da una serata di festeggiamenti, dopo la vittoria in Eurocup contro Patrasso