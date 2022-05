Pesaro conquista i playoff, affronterà Bologna

Si è chiusa con la 30^ giornata la stagione regolare del campionato di serie A di basket. La Virtus Bologna ha chiuso in testa davanti a Milano, e al primo turno di playoff affronterà Pesaro. La Carpegna ha difeso il suo ottavo posto battendo Napoli ai supplementari e finendo davanti a Trieste. Erano già retrocesse Cremona e Fortitudo Bologna

Ultimi verdetti nella serie A di basket dopo la 30esima e ultima giornata di stagione regolare. Pesaro ha difeso il suo ottavo posto, battendo al supplementare Napoli 85-84 dopo una partita ricchissima di emozioni e colpi di scena, decisa da un tap in a un secondo dalla sirena di Doron Lamb. Stagione finita invece per Trieste, che chiude nona nonostante il successo su Treviso 84-83. Pesaro al primo turno di playoff troverà la Virtus Bologna capolista. Seconda piazza che era già acquisita per Milano, che nell'ultima giornata ha battuto Venezia (quinta) e ai playoff troverà Reggio Emilia. Erano già retrocesse prima dell'ultima giornata Cremona e Fortitudo Bologna. Sotto tutti i risultati e gli accoppiamenti playoff.