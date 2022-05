Successo dei sardi al PalaLeonessa e serie che va in parità, sull'1 a 1. Ora la sfida si sposta in Sardegna, dove andranno in scena Gara-3 (venerdì,, ore 20.45) e Gara-4 (domenica sera)

La voglia di rivincita del Banco di Sardegna Sassari ha la meglio su una Germani Brescia un po' frenetica, che sul parquet del PalaLeonessa esce sconfitta per 85-91, un risultato che riporta la serie dei quarti di finale dei playoff in perfetta parità, 1-1. Grandi meriti della formazione sarda, capace di capitalizzare al meglio un terzo quarto giocato con le marce altissime, mentre Brescia dovrà cercare di correggere quelle cose che nel secondo capitolo della serie non hanno funzionato come avvenuto in Gara-1. In una gara caratterizzata da percentuali tutt'altro che benevole (nel complesso, 29/71 al tiro), Brescia deve mordersi le mani per il parziale lasciato alla formazione ospite nel terzo quarto (26-12 a favore della Dinamo). Ora la serie si sposta in Sardegna, dove andranno in scena Gara-3 (venerdì,, ore 20.45) e Gara-4 (domenica sera).