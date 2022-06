Olimpia troppo forte: 3-0 a Sassari, è finale

L'Olimpia Milano è in finale di Serie A di basket. La squadra di Ettore Messina si è confermata superiore portando a casa il risultato contro la Dinamo Sassari soffrendo solo nel primo quarto chiuso sul 19-17 dai sardi. Nel secondo quarto Milano è scappata soprattutto nel finale con l’Olimpia che tocca il +13 sul 34-47. Ottimo Datome autore di 9 punti. Nel terzo quarto la squadra di Messina ha prodotto l'allungo decisivo chiudendo su un rassicurante 53-71 trascinata dalle giocate di Baldasso. Nell'ultima frazione l'Olimpia ha controllato senza difficoltà il tentativo di reazione sassarese mantenendo sempre il vantaggio intorno ai 20 punti. Il punteggio finale di 69-87 è stato firmato da Shields. Milano raggiunge così in finale la Virtus Bologna in un remake della scorsa stagione. La serie finale comincerà mercoledì prossimo con gara-1 in casa della Virtus Bologna.