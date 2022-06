Bologna stavolta non sbaglia. Dopo la sconfitta di due giorni fa, in gara 2 la Virtus trova la vittoria in casa contro Milano nella finale dei playoff scudetto. 75-68 il punteggio, maturato nonostante un migliore inizio degli ospiti. Scariolo ha trovato risposte confortanti da Toko Shengelia, migliore in campo con 22 punti, i canestri che hanno piegato l'inerzia del match e un dominio costante in area, nonostante la scarsa vena nel tiro da fuori. Milano trova protagonisti alterni, da Shields a Hall passando per Datome, ma si arrende nell'ultimo quarto con un parziale di 20-14. L'Olimpia tra due giorni giocherà gara 3 in casa, in un Forum d'Assago sold out: una buona occasione per mantenere il fattore campo conquistato in gara 1

La partita



Milano parte forte trascinata da Shields, autore di 9 punti nel primo quarto. 9 sono anche le lunghezze di vantaggio costruite dalla squadra di Messina. Nel secondo periodo la Virtus riequilibra subito la partita con un Belinelli scatenato. Inizia così una fase di botta e risposta, in cui Milano trova pregevoli realizzazioni da Datome, mentre Bologna a differenza di gara 1 domina sotto i tabelloni (49 a 36 il conto totale dei rimbalzi a fine partita). Biligha dalla panchina dà energia all'Olimpia, mentre il match si innervosisce tra falli fischiati, richiesti e qualche tecnico di troppo. Shengelia fa la differenza nel terzo quarto, con Milano che inizia a perdere contatto e a essere poi scacciata indietro ogni volta che si riavvicina. L'allungo decisivo avviene negli ultimi 10 minuti, con Teodosic a distribuire cioccolatini scartati dai compagni e Pajola, complice un infortunio di Hackett, a dare sia solidità in difesa che punti in attacco. Le giocate di Hall (16 punti alla fine, miglior realizzatore tra i suoi) e Shields sono troppo isolate, mentre Melli e Hines non riescono a offrire un contributo consistente. Così come in gara 1, restano una costante per entrambe le squadre le basse percentuali dall'arco (29,4% e 26,9%) e poco precise anche quelle sui tiri liberi (64% e 71.4%). Segnali di una serie che si mantiene più aggressiva che spettacolare, con le difese spesso più brave a fagocitare gli attacchi. Da vedere se il trend si confermerà anche a Milano. Quello che è certo è che si ripartirà dall'1-1.