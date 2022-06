Alla Segafredo Arena si gioca gara-5 della finale scudetto, primo match point per l'Olimpia avanti 3-1 nella serie. Si riparte dalle due vittorie casalinghe della squadra di Messina: la Virtus di Scariolo, già campione in Eurocup e ammessa alla prossima Eurolega, non può più sbagliare davanti ai propri tifosi. Diretta alle 20.45 su Eurosport 2 (canale 211 di Sky)