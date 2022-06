Olimpia Milano, oggi la festa con i tifosi: il programma

L’appuntamento per tutti i tifosi è per oggi pomeriggio, alle ore 18, all’esterno del Mediolanum Forum

Oggi è una giornata di grande festa per l'Olimpia Milano e per tutti i suoi tifosi. La squadra di Ettore Messina, reduce dalla conquista del 29° scudetto della sua storia, si prepara a condividere la gioia del trionfo con tutti i suoi sostenitori. O meglio, con tutti coloro che "le vogliono bene", per utilizzare le stesse parole del coach dopo la vittoria contro la Virtus Bologna (81-64 in gara -6).

Festa scudetto: orario e luogo

LE PAROLE

Messina: "Non c'è stata storia, festeggiamo con chi ci vuole bene"

Dopo l'invasione di campo e la coppa, la festa continua: l'Olimpia Milano è pronta per incontrare i suoi tifosi. L’appuntamento è per oggi pomeriggio (dalle 18 in poi) all’esterno del Mediolanum Forum, park B. Sarà presente tutta la squadra, lo staff e la coppa dei campioni d’Italia per celebrare una stagione fantastica. I biancorossi, infatti, hanno conquistato scudetto, Coppa Italia e i playoff in Eurolega.