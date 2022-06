Messina: "Festeggiamo con chi ci vuole bene"

Il coach dell'Olimpia Milano è felice ed emozionato per lo scudetto: "Una soddisfazione enorme". Poi punge gli avversari dopo le polemiche dei giorni scorsi: "Non eravamo soli, ma ci sentivamo in buona compagnia"

L'Olimpia Milano domina gara-6 e conquista il 29° scudetto della sua storia con una super prestazione di Datome che chiude con 23 punti (5/10 dall'arco) e di Shields e Rodriguez (autore di 8 assist), in doppia cifra. Il trionfo arriva dopo giorni di polemiche e di botta e risposta (dopo gara -5) con il presidente della Virtus, Massimo Zanetti, il quale ha parlato di 'sudditanza psicologica' verso Milano e verso Messina. Accuse che l'Olimpia ha bollato come 'fantasiose e infondate' attraverso un comunicato. La replica dei bolognesi non si è fatta attendere: "Le dichiarazioni rese dal dott. Zanetti appena dopo la fine della gara di ieri sera non hanno contenuto offensivo nei confronti del club di Milano o di suoi tesserati, tantomeno nei confronti della sua proprietà verso la quale, anzi, ha più volte manifestato rispetto e stima. Pertanto, risulta fuori luogo l’invito addirittura alla Procura Federale ad attivarsi per valutare sanzioni per dichiarazioni per nulle lesive di altri soggetti o club".