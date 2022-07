Si erano diffuse voci allarmanti, ma il giocatore ha tranquillizzato tutti con una storia pubblicata sul suo account Instagram: "Un semplice incidente domestico, nulla di urgente e di grave. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me, mi dispiace che vi siate preoccupati". Domani rientrerà in Italia

Piccolo spavento per Alessandro Gentile in vacanza a Formentera. Il cestista, reduce da una stagione disputata a metà con Varese e Brindisi, è caduto dal balcone al primo piano della villa affittata sull'isola spagnola. Si erano diffuse voci preoccupanti sul suo stato di salute, ma lo stesso giocatore ci ha tenuto a rassicurare tutti con una storia sul suo account Instagram: "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovavo in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di urgente. Nulla di grave. Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati". Tutto sotto controllo a quanto pare: Gentile tornerà in Italia già da domani per verificare l'entità dei danni avuti a qualche vertebra nella caduta.