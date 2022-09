Fiocco azzurro in casa Italia a poche ore dal match con l'Ucraina, valido per la terza giornata di Eurobasket 2022. Achille Polonara è diventato papà di Achille jr., ricevendo la giusta ovazione da parte dei compagni nell'ultimo allenamento prima della partita e anche un regalo per il nuovo tifoso dell'Italia. Guarda il video. Italia-Ucraina è LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21