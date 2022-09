Presentata la nuova stagione di Serie A di basket

E' stato presentato a Bologna il nuovo campionato di Serie A di basket: si parte il primo ottobre alle 20.30, con l'anticipo della prima giornata Condividi

E’ stata presentata oggi a Bologna nella Biblioteca Salaborsa, alla presenza del Comune di Bologna e del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, la nuova stagione del campionato di Serie A che prenderà ufficialmente il via con l’anticipo di sabato 1° ottobre alle ore 20.30 tra Nutribullet Treviso ed UNAHOTELS Reggio Emilia. L’inizio della Serie A UnipolSai sarà preceduto in settimana dalla Frecciarossa Supercoppa in programma a Brescia mercoledì 28 e giovedì 29 settembre. Sarà un’annata estremamente avvincente, con squadre sempre più competitive, grazie anche al ritorno in Eurolega (anche quest'anno esclusiva di Sky Sport) di due club italiani (EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna), evento che non accadeva dal 2015. La stagione 2022/23 vedrà anche il ritorno nel massimo campionato italiano di Verona e Scafati, rientrate in Serie A rispettivamente dopo 20 e 14 anni.

Gandini: "La competitività del campionato è cresciuta" "Dopo oltre due stagioni molto difficili a causa della pandemia - ha affermato il Presidente della LBA Umberto Gandini- Il nostro obiettivo principale è quello di riempire nuovamente i palasport che devono tornare a essere centri di aggregazione e divertimento. In questo ci aiuterà certamente anche la spinta della Nazionale Italiana che ha ben figurato agli ultimi Europei. Il fatto di avere due squadre al via della massima competizione europea per club è un fatto importante che conferma la accresciuta competitività del campionato, per il quale ora i cui club devono continuare a lavorare per far diventare il nostro torneo sempre più avvincente".