L'Olimpia Milano dedica il suo parquet alla leggenda di Cesare Rubini, 15 scudetti vinto in biancorosso da giocatore e da coach, membro della Hall of Fame di Springfield e mito dello sport italiano. Da domenica al Forum si giocherà sul “Cesare Rubini Court”. Giorgio Armani: "Ci ha insegnato il valore di essere una famiglia"

L'Olimpia Milano celebra uno dei suoi più importanti membri della storia: a partire dalla gara di campionato di domenica 2 ottobre contro Brescia, la squadra campione d'Italia giocherà sul “Cesare Rubini Court”. Il parquet delle sue partite casalinghe al Forum di Assago sarà infatti intitolato ad uno dei più grandi personaggi della storia dello sport mondiale, che ha identificato, insieme al presidente Adolfo Bogoncelli, l’Olimpia per quasi trent’anni della propria esistenza. Nominare un campo di gioco per onorare un allenatore è un fatto inedito in Europa, ma praticato spesso negli Stati Uniti. Tra i college che l’hanno fatto ci sono UCLA (Nellie e John Wooden Court), Duke (Coach K Court), North Carolina (Roy Williams Court in the Dean Smith Center), Florida (Billy Donovan Court), Arizona (Lute and Bobbi Olson Court), Georgetown (John Thompson Court), Davidson (Bob McKillop Court) e molti altri ancora.