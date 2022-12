Cambio di proprietà in casa Pallacanestro Trieste, che verrà acquisita per il 90% dal Gruppo americano CSG entro gennaio 2023, con il restante 10% che sarà detenuto da shareholder locali. Il rappresentante del fondo statunitense: "Trieste ha le caratteristiche ideali per realizzare il nostro progetto nel basket europeo"

Gli americani sbarcano nella Serie A di basket. La Pallacanestro Trieste ha infatti annunciato la firma dell'accordo vincolante per la cessione del 90 per cento delle quote societarie al Gruppo americano CSG (Cotogna Sports Group) entro gennaio 2023; il restante 10 per cento sarà detenuto da shareholder locali. CSG, fondata nel 2022, entra così formalmente nel mercato sportivo internazionale; è composta da un gruppo di investitori americani con esperienza e competenze nel mondo sportivo e uno speciale focus nel contesto NBA, nel marketing sportivo e sui mercati finanziari americani ed europei. L'accordo segue la due diligence svolta negli ultimi sei mesi da due studi legali in rappresentanza delle parti, per stabilire valore sportivo, dati di bilancio e peso nel basket europeo della Pallacanestro Trieste. All'acquisizione sarà nominato un nuovo CdA a gennaio, in occasione della visita a Trieste del leadership team di CSG. Il gruppo interverrà con capitali propri e con fondi di investitori diretti, senza utilizzare alcuna leva finanziaria. CSG ha origini nella prestigiosa Wharton Business School. La Pallacanestro Trieste è attualmente 13^ in Serie A.