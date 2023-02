La Reyer Venezia ha scelto il nuovo tecnico, che sostituisce Walter De Raffaele: si tratta del croato Neven Spahija, che lo scorso anno ha guidato il Baskonia in Eurolega e che aveva già allenato in Italia a Roseto. L'esordio è atteso per domenica in campionato, mentre questa sera, in Eurocup contro i lituani del Lietkabelis, l'head coach sarà Gianluca Tucci

Neven Spahija è il nuovo tecnico della Reyer Venezia . Il coach croato, che ha guidato nella passata stagione il Baskonia nel campionato spagnolo e in Eurolega, si aggregherà al team nella giornata di giovedì ed esordirà in panchina domenica contro Pesaro. Questa sera, in Eurocup contro i lituani del Lietkabelis (match su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle ore 18), l'head coach sarà Gianluca Tucci. Spahija prende il posto di Walter De Raffaele, che era stato esonerato lo scorso 5 febbraio dopo 13 anni di collaborazione.

La carriera di Spahija

Neven Spahija, che ha iniziato la carriera di coach come vice nel 1986/87 all'Elemes Sebenico e poi dal 1992 al 1996 allo Zrinjevac, ha rivestito il ruolo di capo allenatore per la prima volta nel 1996/97 al Gradine Pola. Come vice allenatore è approdato anche in Nba: agli Atlanta Hawks dal 2014 al 2017 e poi ai Memphis Grizzlies dal 2019 al 2021, con in mezzo l'esperienza in Cina allo Shanghai Sharks. Ha allenato anche in Italia, a Roseto, nella stagione 2004/05. Tra le altre squadre guidate in carriera da Spahija, il Krka Novo Mesto e l'Avtodor Saratov. Con il Baskonia, nel 2008, il tecnico croato ha conquistato uno degli otto titoli nazionali della sua carriera, dopo i due croati nel 2000 e 2001 con lo Cibona Zagabria, quello sloveno nel 2003 con il Krka Novo mesto, quello lituano del 2006 con il Rytas Vilnius, i due israeliani con il Maccabi Tel Aviv nel 2007 e 2018 e quello turco con il Fenerbahce Ulker nel 2011. Ha guidato anche la nazionale croata dal 2001 al 2005, disputando gli Europei del 2003 e del 2005,