Brescia in semifinale: Derthona battuto 86-79

Brescia batte il Derthona 86-79 grazie alle triple di Della Valle e alle giocate di Burnell e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia nel primo quarto al PalaInalpi di Torino. Dalle 20.45 il 'derby d'Italia' tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in diretta su Eurosport (canale 210 Sky) e in streaming su NOW

Brescia è la prima semifinalista di Coppa Italia. Nel match che ha aperto le Final Eight al PalaInalpi di Torino, la Germani ha sconfitto il Derthona con il punteggio di 86-79. Dopo aver tentato la fuga nel primo tempo 42-33, i lombardi subiscono la rimonta bianconera nel terzo periodo (20-27 il parziale) trascinata soprattutto da Vital e Candi. Si arriva al finale punto a punto, dove a decidere ancora una volta è Amedeo Della Valle, a referto con 20 punti, 4/7 da tre e le giocate che, insieme a Jason Burnell, mandano Brescia in semifinale. Dalle 20.45 il 'derby d'Italia' tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in diretta su Eurosport (canale 210 Sky) e in streaming su NOW. Giovedì si completa il quadro dei quarti con Trento-Reggio Emilia e Trieste-Trapani.