qualificazioni Euro 25, l'Italia chiude con un ko

Finale dolce-amaro per l'Italia di coach Capobianco nel percorso di qualificazione al Women's EuroBasket 2025. Infatti, nel sesto e ultimo impegno le azzurre hanno subìto una sconfitta contro la Repubblica Ceca per 74-69. Tuttavia è una battuta d'arresto irrilevante per l'Italia che era già qualificata alla fase finale di questo Europeo essendo uno dei Paesi ospitanti - assieme alle altre squadre del girone I. Importante però, in ottica sorteggio e ranking mondiale, il primo posto ottenuto dalle ragazze. La competizione europea andrà in scena dal 18 al 29 giugno 2025: appuntamento in Italia al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno, mentre il resto dei match andrà in scena in Germania, Grecia e Repubblica Ceca.