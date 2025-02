Pronostico rispettato nella prima semifinale delle Final Eight di Torino: l'Olimpia Milano vola in finale grazie al 74-69 su una Brescia mai doma. Per l'EA7 decisivi i 19 punti di Shields e i 14 di Mirotic. Alle 20.45 la seconda semifinale Trento-Trieste. Il torneo in diretta su Eurosport (canale 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW