Trento nella storia: Olimpia ko in finale 79-63

Trento nella storia: l'Aquila ha conquistato la Coppa Italia di basket 2025. Al PalaInalpi di Torino, Olimpia Milano battuta in finale con il punteggio di 79-63. Per la Dolomiti Energia (23 puni di Ford) è la prima affermazione nella coppa nazionale

L'Aquila vola nella storia: Trento batte l'Olimpia Milano 79-63 e conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia . Impresa della Dolomiti Energia, che sovverte il pronostico contro la favorita EA7, che dopo la finale persa lo scorso anno con Napoli, è costretta a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la nona coppa nazionale. Al PalaInalpi di Torino, fatale la serata da incubo per Milano dalla lunga (1/20), a cui non bastano i 20 punti del solito Mirotic. Per Trento decisivi i 23 punti di Ford e i 14 di Ellis.

La cronaca del match

Avvio da incubo per l'Olimpia, che segna appena 4 punti nella prima metà di quarto e si ritrova sotto di 9 lunghezze (4-13). Messina chiama dalla panchina Mirotic che risponde presente e con 6 punti riporta i suoi a contatto (14-15 al 10'). Milano trova canestri ed energia da Bolmaro e Ricci, ma la Dolomiti Energia replica colpo su colpo e con la coppia Ford-Ellis (19 punti in due) si riprende un buon vantaggio appena prima dell'intervallo (31-38). Nella ripresa l'inerzia è tutta dalla parte bianconera: difesa e transizione, quando entrano anche un paio di triple è fuga trentina (48-59), con Milano nervosa e incapace di trovare alternative a un tiro da tre inesistente (1/14). Mirotic è l'ultimo ad arrendersi, l'EA7 tenta l'ultimo assalto disperato, perde anche Bolmaro per infortunio, ma l'Aquila non trema: a chiudere le porte a Milano ci pensano Niang e Cale. Trento esulta e conquisita la Coppa Italia per la prima volta nella storia.