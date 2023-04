Caso Tepic, ridotta a 11 pt. penalizzazione Varese

Accolto parzialmente il ricorso della Pallacanestro Varese, contro i 16 punti di penalizzazione inflitti lo scorso 13 aprile dal Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo. La Corte d'Appello federale ha infatti restituito 5 punti al club lombardo (penalizzato quindi di 11): ora in classifica sale a quota 21 davanti a Reggio Emilia, Trieste, Napoli e Verona. Alla fine della stagione regolare mancano solamente due giornate.

Il caso Tepic

La vicenda è legata al lodo arbitrale intentato da Milenko Tepic nei confronti della sua ex squadra per un mancato pagamento relativo alla seconda annualità del suo contratto. L’ala serba aveva firmato un biennale con Varese nel 2019, ma poi si era separata dal club dopo sole 3 partite. Al momento dell’iscrizione al campionato, nella documentazione depositata, Varese attestava che non esistevano situazioni debitorie con tesserati, ma l’arbitrato FIBA vinto da Tepic a novembre scorso secondo il Tribunale Federale comporta la violazione delle regole FIP (non possono essere ammesse al campionato società che hanno lodi in corso) e dunque al -16, poi ridotto a -11. L’accusa era quella di essere stata ammessa al campionato senza averne i requisiti.

La nuova classifica di Serie A