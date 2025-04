Penultima giornata di Eurolega e ancora tutto da definire per l'Olimpia Milano, che si trova ad affrontare il derby italiano contro la Virtus. Bologna viene dal successo contro l'Alba Berlino, ma non ha più obiettivi per questo finale di stagione, mentre Milano arriva da 3 ko consecutivi e non può più permettersi di sbagliare per continuare a sognare i play-in e sperare nella sconfitta della Stella Rossa

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentatreesima e penultima giornata della stagione regolare è scattata mercoledì 2 aprile con Fenerbahce-Barcellona, finita 75-83. Giovedì 3 aprile invece Monaco-Panathinaikos, terminata 76-88, e Real Madrid-Paris 105-104. Tutte partite fondamentali in ottica play-in, in attesa del derby italiano di stasera, venerdì 4 aprile, Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano: alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW. A chiudere la giornata la differita di Stella Rossa Belgrado-Efes Istanbul su Sky Sport Uno e NOW dalle 22.30. Il derby italiano è un match che per la Virtus significa poco a livello di classifica, ma che invece vale tutto per l'Olimpia: Milano deve vincere per poter continuare a sognare l'accesso ai play-in, sperando inoltre nella sconfitta di Stella Rossa (stasera alle 20.00 contro l'Efes), rimandando poi tutto all'ultimo turno di Eurolega. Ma le sfortune della squadra di Messina continuano, con l'ennesimo infortunio in casa EA7: infatti Leandro Bolmaro si è procurato la frattura delle ossa nasali durante un allenamento e non ci sarà contro la Virtus.

