La Virtus Segafredo Bologna travolge la Germani Brescia nella finale della Frecciarossa Supercoppa 2023 e conquista la quarta Supercoppa della sua storia, la terza consecutiva. Mvp della partita è stato il georgiano Tornike Shengelia, in doppia doppia con 15 punti e 12 rimbalzi, bene anche Isaiah Cordinier con 17 punti e Jordan Mickey con 15.

Dopo i successi del 1995, 2021 e 2022, la Virtus Segafredo Bologna conquista la quarta Supercoppa della sua storia, la terza consecutiva, grazie al successo per 97-60 contro la Germani Brescia. La Virtus sale così al secondo posto nell'albo d'oro della Supercoppa agganciando a quota 4 trionfi la Pallacanestro Treviso (1997, 2001, 2002 e 2006) e l'Olimpia Milano (2016, 2017, 2018 e 2020). In testa c'è sempre la Montepaschi Siena con 6 successi finali (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). Grazie a una prova stellare da 15 punti, 12 rimbalzi, 7 falli subiti e 4 assist (per un totale di 36 di valutazione) Tornik'e Shengelia ha conquistato il premio di MVP UnipolSai del torneo. Nella Virtus oltre a Shengelia grandi protagonisti sono stati anche Cordinier e Mickey