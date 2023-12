Nico Mannion torna in Italia e firma con la Pallacanestro Varese fino al termine della prossima stagione. L'ex giocatore degli Warriors lascia così il Baskonia, squadra di Eurolega, dopo appena tre mesi e dopo aver interrotto consensualmente il rapporto. Con l'arrivo sulla panchina di Vitoria di Dusko Ivanovic, il play della Nazionale aveva perso minuti nella rotazione. Ora la decisione di tornare in Serie A, dopo l'esperienza con la Virtus Bologna, in un'altra piazza storica per la pallacanestro come Varese. La Openjobmetis al momento occupa il 15° e penultimo posto in Serie A con un record di 3-9: l'obiettivo è poter schierare Mannion già nel prossimo turno contro Pesaro.