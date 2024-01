Hackett e la Virtus ancora insieme: c'è il rinnovo

Il 36enne playmaker ha prolungato per ulteriori due stagioni il suo contratto con la Virtus Bologna. L'ex Olimpia Milano - tornato in Italia nell'estate del 2022 - ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Felice e orgoglioso. Voglio continuare a lottare con compagni e tifosi"

La Virtus Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto di Daniel Hackett fino al 2026. Il 36enne playmaker è arrivato alla Virtus Bologna nell'estate del 2022 dopo aver giocato per sette stagioni fuori dall'Italia con le maglie di Olympiacos, Bamberg e Cska Mosca. "Felice e orgoglioso di continuare a vestire i colori della Virtus per altre due stagioni e continuare a lottare insieme ai miei compagni e a tutti i nostri tifosi" le parole di Hackett sugli account social del club bolognese.

Il comunicato della Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. è lieta di comunicare che il contratto di Daniel Hackett è stato rimodulato con contestuale prolungamento fino al 30 giugno 2026.

Hackett: "Felice e orgoglioso di continuare a vestire i colori della Virtus per altre due stagioni e continuare a lottare insieme ai miei compagni e a tutti i nostri tifosi". Anima e carattere della squadra, la grinta del playmaker bianconero è ben rappresentata dal tuffo a due mani sulla palla vagante nella gara contro l’ASVEL, un’immagine che ha infuocato i tifosi presenti alla Segafredo Arena, dando il via alla rimonta virtussina dello scorso 18 gennaio. Una EuroCup conquistata da protagonista dopo poco di due mesi dal suo ritorno in Italia, 2 Supercoppe, miglior assistman delle Finali Scudetto della passata stagione, Daniel continuerà a lottare su ogni palla e a difendere i colori della Virtus Segafredo Bologna per altre 2 stagioni.