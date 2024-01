La Dinamo Sassari esonera Bucchi: arriva Markovic

SI chiude l'esperienza di allenatore di Piero Bucchi con la Dinamo Sassari. Il club sardo ne ha ufficializzato l'esonero al termine di una conferenza stampa del presidente Stefano Sardara: "Ci tengo a ringraziare personalmente Piero e la sua famiglia per il lavoro e il supporto in questi due anni. Piero è molto più di un allenatore, è una persona eccezionale di grandi valori umani e con una grande dedizione al lavoro. Oggi le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport. A lui, a Mariolina e alla sua bella famiglia, il mio più sentito ringraziamento! ". Contestualmente è arrivato l'annuncio del nuovo coach: si tratta di Nenad Markovic, 55enne bosniaco, che ha iniziato la sua carriera di allenatore in Grecia passando poi per la Turchia e la Spagna. Nel 2017 con Tenerife ha vinto la Coppa Intercontinentale. Nell'ultima stagione ha allenato il Djion in Francia. Markovic ha firmato un contratto fino al 2025 e sarà presentato domani