Trento ko: Milano in semifinale di Coppa Italia

Si apre senza sorprese la Final Eight 2024 di Coppa Italia . All'Inalpi Arena di Torino, l'Olimpia Milano liquida Trento 80-57 . Partita in discussione per appena 15 minuti, prima che la squadra di Messina alzi l'intensità difensiva tenendo gli avversari senza segnare per circa 10 minuti e assestando un parziale di 21-0 a cavallo dei quarti centrali.

La cronaca e il tabellino della partita

Per la regola dei sei italiani a referto, Messina esclude Poythress, McGruder e l'infortunato Lo dalle rotazioni. Sono gli altri stranieri in campo, da Shields a Mirotic fino a Voigtmann, a segnare nei primi minuti. Trento si affida invece a un italiano, all'ex Davide Alviti, perfetto dall'arco con un 3/3 nel primo periodo (20-17 Milano al 10'). Nel secondo, Milano mette le cose in chiaro: la difesa forza tante palle perse della Dolomiti Energia, convertite in transizioni e punti facili dall'Olimpia. Il dominio a rimbalzo e la mira persa da Trento fanno il resto. Inizia un break di 21-0, interrotto da un altro ex, Paul Biligha, verso metà del terzo quarto. Il 51-23 al 35' si può considerare un sipario sul match. Messina può concedersi il lusso di impiegare tutti i giocatori e far riposare i più importanti in vista della semifinale di sabato, da giocare contro una tra Venezia e Pistoia, impegnate stasera dalle 20:45. La squadra di Galbiati, che non sta vivendo un gran periodo di forma nelle ultime settimane, recrimina per la brutta prestazione di quasi tutti i suoi giocatori migliori, in primis del lettone Grazulis (appena 5 punti, tutti nell'ultimo quarto). Vincere, però, sarebbe stata una vera impresa. L'EA7 riscatta invece con un prestazione corale l'eliminazione dello scorso anno contro Brescia, poi vincitrice della competizione.

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 5, Melli 3, Napier 9, Ricci 5, Flaccadori 6, Hall 9, Caruso 4, Shields 14, Mirotic 5, Hines 6, Voigtmann 14

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 12, Alviti 9, Niang 4, Conti, Forray 9, Cooke 4, Udom, Biligha 5, Grazulis 5, Mooney 3, Baldwin 6