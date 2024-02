Basket, al via la Final Eight: caccia a Brescia

Puntuale come sempre, a febbraio arriva la Final Eight di Coppa Italia. Le migliori otto squadre del girone di andata in campionato si affrontano per il primo trofeo del 2024. In ordine di testa di serie, saranno Venezia, Brescia, Bologna, Milano, Trento, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia a giocarsi questa possibilità all'Inalpi Arena di Torino (l'ex Pala Alpitour). Si inizia oggi, mercoledì 14 febbraio, con i primi due quarti di finale. Gli altri due sono in programma domani, giovedì 15, con venerdì giorno di riposo, le semifinali sabato e l'atto conclusivo domenica. Tutti si aspettano una finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, capitate ai lati opposti del tabellone ma con le teste di serie numero 3 e 4. Il duro impegno in Eurolega ha provocato qualche sconfitta di troppo per entrambe le squadre in campionato. Per questa ragione, da non sottovalutare la Reyer Venezia, qualificata con il primo posto, e la campionessa in carica, la Germani Brescia testa di serie numero 2.

leggi anche Conferme e novità: il roster della Virtus Bologna