La Virtus Bologna si risolleva. Dopo quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni (sette nelle ultime otto partite), la squadra di Banchi espugna Brescia 73-87 nello scontro diretto di giornata e guadagna la testa della classifica, a pari-punti proprio con la Germani, che ha sprecato l'opportunità di volare a +4 a sei turni dalla fine della regular season. Dopo un primo tempo equilibrato (39-44), la Virtus accelera a cavallo degli ultimi due quarti con il blocco italiano Belinelli-Abass-Polonara, che costruisce un vantaggio vicino ai 20 punti. Brescia ha una reazione negli ultimi minuti, ma senza evitare la sconfitta. Finale caldo con una rissa iniziata per un contatto di gioco tra Dobric e Burnell, a meno di due minuti dal termine, nei pressi della panchina di Bologna. L'americano di Brescia ha reagito in malo-modo causando la reazione dei giocatori sulla panchina di Bologna, subito intervenuti per proteggere il compagno (alcuni) e per placare gli animi (altri). Il parapiglia tra le due squadre ha causato anche la caduta a terra del povero arbitro Valerio Grigioni. Subito dopo che gli animi si sono distesi, la terna arbitrale ha riguardato il video al monitor da più angolazioni e ha espulso Burnell per Brescia e Shengelia per Bologna, il più agitato tra le Vu Nere nella reazione. Una piccola macchia in una partita in cui la Virtus ha dato una grande risposta alle difficoltà delle ultime settimane.