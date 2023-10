Comincia giovedì la stagione europea della Virtus Bologna, che ospita alla Segafredo Arena lo Zalgiris Kaunas. Dopo la partenza di Teodosic e Scariolo, le 'Vu nere' si affidano all'esperienza di Belinelli, Hackett e Shengeila: ecco il roster a disposizione del nuovo coach Luca Banchi. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

VIDEO. TORNA L'EUROLEGA SU SKY