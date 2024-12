Tra Luca Banchi e la Virtus il tempo era scaduto

La decisione era nell'aria: Bologna in questa stagione ha mostrato delle lacune, troppe, che nemmeno l'esperto coach ha saputo tappare. Dopo una prima stagione di altissimo livello, Banchi ha dovuto fare i conti con un organico, e una società, in cui non riusciva più a imprimere il suo basket. Lascia il posto a Dusko Ivanovic (famoso per essere un sergente di ferro), il profilo ideale per risollevare una stagione che sembra sempre più compromessa