Juve, contro il Parma una serata sbagliata o un preoccupante ritorno al passato?

L'inaspettata sconfitta di Parma complica la corsa alla Champions della Juventus di Tudor, che ora dovrà velocemente capire le ragioni di una prestazione sottotono. La coppia d'attacco Vlahovic-Kolo Muani non ha convinto e anche i cambi non sono riusciti a incidere. In attacco la squadra è apparsa spaesata, mentre in difesa colpevolmente disattenta. Ora però non c'è tempo da perdere: la Juve deve rialzarsi per non mancare l'ultimo obiettivo stagionale. L'analisi di Giovanni Guardalà per Sky Sport Insider