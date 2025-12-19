I club di LBA si schierano contro Trapani

Con una nota congiunta, i 15 club di LBA hanno risposto al comunicato di ieri di Trapani dichiarando di prendere le distanze dalle accuse rivolte al Presidente Maurizio Gherardini. "Sta guidando la nostra Associazione con impegno, professionalità, dedizione e soprattutto con un assoluto rispetto ed equidistanza delle parti nell’unico interesse del movimento cestistico italiano"

Dopo la giornata di tensione di ieri riguardante il caso Trapani Shark, gli altri 15 club della massima serie italiana di pallacanestro hanno rilasciato un comunicato congiunto prendendo le distanze dal club siciliano e schierandosi a favore di Maurizio Gherardini. Nel comunicato di ieri Trapani aveva scritto che "la nomina di Maurizio Gherardini a Presidente della LBA abbia contribuito a creare condizioni sfavorevoli per la Trapani Shark", e che "il fatto che la Trapani Shark sia stata l’unica società a non votare a favore di Gherardini come Presidente della Lega […] appare aver avuto conseguenze evidenti, come tutti stanno osservando in questa vicenda".

A tali parole gli altri 15 club hanno risposto che "intendono prendere le distanze in maniera chiara ed inequivocabile rispetto alle accuse rivolte al Presidente di LBA Maurizio Gherardini, che sta guidando la nostra Associazione con impegno, professionalità, dedizione e soprattutto con un assoluto rispetto ed equidistanza delle parti nell’unico interesse del movimento cestistico italiano. […] L’azione del Presidente e dei suoi collaboratori è sostenuta con vigore e convinzione dalle sopracitate società. Auspichiamo pertanto che non si ripetano episodi che non rispecchiano lo spirito associativo e la mission di LBA nella ricerca quotidiana di proposte e iniziative volte allo sviluppo e alla crescita della pallacanestro professionistica nel nostro Paese. Riteniamo inoltre fuori luogo le allusioni ad una possibile sospensione del Campionato di Serie A per ragioni legate ad interessi singoli: ci preme ricordare che il massimo campionato rappresenta milioni di appassionati che si riconoscono nei valori e nell’impegno dei Club i quali, nel pieno rispetto delle regole, garantiscono il regolare svolgimento delle attività agonistiche confrontandosi unicamente sul campo con rispetto e lealtà".