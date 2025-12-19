Stella Rossa-Virtus alle 20.45 su Sky Sport Basket

Offerte Sky
Eurolega, Stella Rossa-Virtus Bologna alle 20.45 su Sky Sport Basket

Eurolega

Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa volta per affrontare la Stella Rossa. Un successo permetterebbe ai campioni d’Italia di agganciare sia i rivali di serata che l’Olimpia Milano in classifica in zona play-in. Appuntamento alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La Virtus Bologna ha faticato tantissimo quest’anno in trasferta in Eurolega, vincendo solamente una delle prime sette gare disputate lontano da casa, ma due giorni fa si è tolta la soddisfazione di vincere con grande merito su un campo difficile come la Belgrade Arena in casa del Partizan. Due giorni dopo la squadra di coach Dusko Ivanovic torna nel gigantesco palazzetto della capitale serba ma stavolta per affrontare la Stella Rossa, cercando di trovare la seconda vittoria in fila in trasferta che darebbe alle Vu nere uno slancio fondamentale in classifica. Una vittoria contro la Crvena Zvezda, che la precede in classifica col record di 9 vittorie e 7 sconfitte, permetterebbe alla Virtus (risalita a 8-8 dopo il successo di due giorni fa) l’aggancio a pari record sia con i serbi che con l’Olimpia Milano, entrando così in zona play-in. Per questo la sfida di Belgrado diventa ancor più fondamentale, anche se dall’altra parte c’è una squadra che quest’anno in casa ha un record di 7-2: appuntamento alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

Eurolega, 17° turno: risultati e programma

  • Maccabi-Valencia 85-82
  • Panathinaikos-Hapoel 93-82
  • Olimpia Milano-Fenerbahce 72-87 (HIGHLIGHTS)
  • Real Madrid-Paris 95-90
  • Efes-Dubai alle 18.30
  • Zalgiris-Partizan alle 19
  • Monaco-Bayern alle 19.30
  • Olympiacos-ASVEL alle 20.15
  • Barcellona-Baskonia alle 20.30
  • Stella Rossa-Virtus Bologna alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

