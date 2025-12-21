Venezia-Napoli dalle 16 su Sky Sport

Sono due piazze importanti del nostro basket, con Venezia che negli scorsi anni è sempre rimasta ai vertici in campionato e Napoli che non nasconde la voglia di arrivare proprio lì. La sfida in programma oggi, quindi, mette in campo due squadre con talento e ambizioni importanti. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Da una parte c’è Venezia, che in tempi recenti lo scudetto se l’è cucito sul petto e non una volta sola, rimanendo sempre al vertice in campionato. Dall’altra c’è Napoli , che dopo un’estate di grandi cambiamenti in panchina e nel roster non nasconde di voler arrivare proprio lì, nelle zone della classifica che contano e che aprono la finestra verso i playoff. Nella sfida in programma oggi, quindi, ci sono in palio punti pesanti e il risultato appare tutt’altro che scontato.

Tra talento e ambizioni importanti

Venezia, al momento, occupa la 3^ posizione dietro solo a Bologna e Brescia e in questa prima parte di campionato ha già messo in mostra una continuità di rendimento che la rende forse la vera outsider nella corsa allo scudetto. Continuità di rendimento che invece sta faticando a trovare Napoli, ancora in fase di assemblamento dopo l’arrivo in panchina di Alessandro Magro e i diversi innesti effettuati in estate, ma che comunque al momento sarebbe proprio l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff. Appuntamento dalle 16 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.