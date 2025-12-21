Venezia-Napoli dalle 16 su Sky Sport

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, Venezia-Napoli alle 16 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

Sono due piazze importanti del nostro basket, con Venezia che negli scorsi anni è sempre rimasta ai vertici in campionato e Napoli che non nasconde la voglia di arrivare proprio lì. La sfida in programma oggi, quindi, mette in campo due squadre con talento e ambizioni importanti. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Da una parte c’è Venezia, che in tempi recenti lo scudetto se l’è cucito sul petto e non una volta sola, rimanendo sempre al vertice in campionato. Dall’altra c’è Napoli, che dopo un’estate di grandi cambiamenti in panchina e nel roster non nasconde di voler arrivare proprio lì, nelle zone della classifica che contano e che aprono la finestra verso i playoff. Nella sfida in programma oggi, quindi, ci sono in palio punti pesanti e il risultato appare tutt’altro che scontato.

Tra talento e ambizioni importanti

 

Venezia, al momento, occupa la 3^ posizione dietro solo a Bologna e Brescia e in questa prima parte di campionato ha già messo in mostra una continuità di rendimento che la rende forse la vera outsider nella corsa allo scudetto. Continuità di rendimento che invece sta faticando a trovare Napoli, ancora in fase di assemblamento dopo l’arrivo in panchina di Alessandro Magro e i diversi innesti effettuati in estate, ma che comunque al momento sarebbe proprio l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff. Appuntamento dalle 16 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi. 

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Venezia-Napoli dalle 16 su Sky Sport

Serie A

Sono due piazze importanti del nostro basket, con Venezia che negli scorsi anni è sempre rimasta...

La Stella Rossa ferma la Virtus 90-89

Basket

Inizio difficile per la Virtus, che a Belgrado subisce un po’ la maggiore fisicità della Stella...

I club di LBA si schierano contro Trapani

Basket

Con una nota congiunta, i 15 club di LBA hanno risposto al comunicato di ieri di Trapani...

Stella Rossa-Virtus alle 20.45 su Sky Sport Basket

Eurolega

Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa...

L’Olimpia cade, il Fener passa a Milano 87-72

Basket

Nella sfida casalinga contro i campioni d’Europa in carica l’Olimpia fatica a...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS