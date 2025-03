Otto giornate alla fine della regular season ma ancora tantissimo da dire, in testa così come sul fondo della classifica. Ai piani alta è stata la stagione delle sorprese, con Trapani (neopromossa) su tutte, mentre l'Olimpia occupa 'solo' il quinto posto. Anche in zona salvezza non sono da meno, con ben cinque squadre in lotta per mantenere la categoria