La Pallacanestro Cantù ritorna in Serie A dopo quattro anni. Decisiva gara 3 della finale playoff contro Rimini, vinta 85-80 con Grant Basile (24 punti e 7 rimbalzi) e Andrea De Nicolao (13 punti e 7 assist) trascinatori dei lombardi. Una serie a senso unico, nonostante il grande equilibrio visto durante la stagione, nella quale il talento e la profondità del roster dei biancoblù hanno avuto un ruolo determinante. La squadra di coach Nicola Brienza è la seconda promossa nella massima serie dopo l'Apu Udine, vincitrice della regular season.

Un cammino ai playoff nel quale Cantù ha dovuto superare ai quarti di finale la Fortitudo Bologna, serie dove il fattore campo a favore dei lombardi è risultato decisivo con il 3-2 ottenuto in gara 5, Rieti in semifinale con un netto 3-0 e poi Rimini. Un risultato tanto voluto dalla società, che si aggiunge alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2 ottenuta a marzo dopo aver superato Udine e Cividale alle Final Four.