La Virtus Bologna è campione d'Italia per la 17^volta nella sua storia grazie alla vittoria contro la Germani Brescia (96-74) con un pensiero speciale ad "Achi", Achille Polonara, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola per le terapie dopo la diagnosi di leucemia mieloide arrivata nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno. Glielo avevano promesso e, una volta arrivati negli spogliatoi dopo i festeggiamenti, non poteva non mancare un momento toccante: il capitano della Virtus, Marco Bellinelli, videochiama il proprio compagno dallo spogliatoio, con tutti gli altri che iniziano a urlare il nome di Achille. Gioiscono tutti insieme, con tanto di "Achillone" o "campione" ripetuto più e più volte, perché "Questa è per te Achi". E alla fine, un'altra promessa: "Adesso la portiamo in ospedale" afferma sempre Belinelli, visibilmente emozionato, riferendosi ala Coppa appena conquistata.