Guduric: "Felice ed entusiasta di essere qui, l'Olimpia è leggenda"

Il serbo ha rilasciato ai canali ufficiali del club le sue prime parole dopo la firma che lo lega a Milano: "Sono felice, entusiasta dell’opportunità di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera e di poterlo fare in un club leggendario, ben organizzato, e di cui ho sentito parlare solo in termini eccellenti. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, di indossare la maglia rossa dell’Olimpia davanti ai nostri tifosi per poter costruire qualcosa che sia speciale insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Il primo obiettivo sarà costruire un legame con tutti loro, essenziale per vincere il più possibile"