Dopo la vittoria dell'ultimo campionato di Serie A di basket e la notizia del suo passaggio al Barcellona, l'ala grande Toko Shengelia ha salutato la Virtus Bologna con un video pubblicato dalla società sui suoi profili social. "Cari virtussini e cara Bologna, alcuni capitoli della vita rimangono per sempre e questo è uno di questi - ha dichiarato Shengelia -. Quando sono arrivato non sapevo cosa aspettarmi ma quello che ho trovato è stato più di semplice basket. Ho trovato una città che mi ha abbracciato, un club che ha creduto in me e dei tifosi speciali non dimenticherò mai. Questa città, questo club, questi tifosi sono diventati parte di quello che sono. Abbiamo passato tanto insieme: alti, bassi, vittorie e sconfitte. E tanti altri momenti nel mezzo che hanno reso tutto speciale. Durante tutto ciò vi ho dato tutto quello che avevo: il mio cuore, la mia anima, ogni briciolo di energia che avevo da dare. Non c'è stato un momento dove non ho giocato con passione, orgoglio e responsabilità che richiede l’indossare questa canotta. Grazie Virtus Bologna. Quello che abbiamo condiviso rimarrà per sempre con me. Non è un addio ma è solo un arrivederci. Con affetto…Toko".