Trento, Niang esercita la clausola d'uscita contratto verso un club di Eurolega

Il giocatore, ora impegnato in Summer League con i Cleveland Cavaliers, ha esercitato la clausola di uscita dal contratto fino al 2027 con Trento, attivabile solo in caso di trasferimento in un club partecipante all'Eurolega. Su di lui, infatti, c'è la Virtus Bologna che potrebbe ora chiudere l'operazione

Il comunicato di Trento

In attesa di scoprire quale sarà la sua prossima squadra, Trento ha rilasciato un comunicato ufficiale con cui ha reso nota la decisione del giocatore: "La Dolomiti Energia Trentino comunica che Saliou Niang ha esercitato l’opzione d’uscita dal contratto che lo legava al Club fino alla stagione 2026–2027, accettando la proposta di una squadra che prenderà parte alla prossima EuroLeague. Niang ha disputato 73 partite ufficiali in maglia bianconera nelle ultime due stagioni. A Trento ha compiuto un percorso di crescita straordinario: partito dal campionato Under 19, ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale all’interno del sistema bianconero grazie al lavoro quotidiano con l’Academy e la prima squadra. Un cammino culminato con la scelta al Draft NBA da parte dei Cleveland Cavaliers, con cui ha anche preso parte alla NBA Summer League. Le sue schiacciate spettacolari, il suo atletismo prorompente e la sua fame agonistica hanno infiammato il pubblico trentino, così come l’indimenticabile prestazione nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia, chiusa con 18 punti e 7 rimbalzi avvicinando i bianconeri alla Coppa Italia. La Dolomiti Energia Trentino si congratula con Saliou per l’approdo in EuroLeague e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".