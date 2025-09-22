Massimo Zanetti, presidente della Virtus Olidata Bologna, ha annunciato che Marco Belinelli continuerà a far parte della società nel ruolo di Brand Ambassador e Basketball Advisor - come figura di riferimento per l'area istituzionale, commerciale e sportiva

Il Presidente di Virtus Olidata Bologna, Massimo Zanetti, annuncia che Marco Belinelli continuerà a far parte della società nel ruolo di Brand Ambassador e Basketball Advisor. Dopo aver chiuso la sua straordinaria carriera da giocatore lo scorso giugno, alzando al cielo lo scudetto numero 17 della Virtus, Belinelli resta dunque al fianco del club bianconero in una nuova veste. Il suo contributo sarà fondamentale come figura di riferimento per l'area istituzionale, commerciale e sportiva, mettendo a disposizione esperienza, visione e carisma maturati in oltre vent'anni di carriera tra Italia, NBA e nazionale. Un nuovo capitolo per il Capitano, che continuerà a essere un punto fermo nel presente e nel futuro della Virtus Bologna.