LBA, Trento-Tortona e Virtus-Cremona su Sky Sport

Serie A Basket, Trento-Tortona e Virtus-Cremona su Sky Sport Basket

Serie A

La Lega Basket Serie A torna in campo per la terza giornata di campionato. Due gli appuntamenti su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro su Sky sul canale 205: si comincia domenica alle 16 con la sfida tra le ambiziose Trento e Tortona, mentre lunedì alle 20 i campioni d’Italia della Virtus Bologna ospitano Cremona. Tutto in diretta su Sky Sport Basket

Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025-2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW. La 3ª giornata propone sui canali di Sky Sport due sfide interessantissime: si parte domenica 19 ottobre alla BTS Arena di Trento con Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con palla a due alle 16 e il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi. Lunedì 20 ottobre sarà la volta del Monday Night: alle 20 al Paladozza la sfida Virtus Olidata Bologna-Vanoli Basket Cremona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

Serie A 3^ giornata, le partite su Sky Sport

Domenica 19 ottobre

  • Alle 16 in diretta su Sky Sport Basket e NOW Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Tortona (telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi, in studio Giulia Cicchinè e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto)

 

Lunedì 20 ottobre

  • Alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW Virtus Olidata Bologna-Vanoli Basket Cremona (telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin)

