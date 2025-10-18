LBA, Trento-Tortona e Virtus-Cremona su Sky Sport

Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025-2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW. La 3ª giornata propone sui canali di Sky Sport due sfide interessantissime: si parte domenica 19 ottobre alla BTS Arena di Trento con Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con palla a due alle 16 e il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi. Lunedì 20 ottobre sarà la volta del Monday Night: alle 20 al Paladozza la sfida Virtus Olidata Bologna-Vanoli Basket Cremona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.