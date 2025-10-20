Virtus-Cremona alle 20 su Sky: risultato LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A Basket, Virtus Bologna-Cremona alle 20 su Sky: risultato LIVE 

La Virtus Bologna prova a tenere il passo di Brescia in vetta alla classifica della Serie A di basket: avversario di serata è la Vanoli Cremona, che ha vinto l’ultima partita contro Sassari. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

I campioni d’Italia della Virtus Bologna tornano in campo dopo una splendida settimana europea (vittorie contro Monaco e ASVEL in trasferta con un grande Carsen Edwards) ospitando la Vanoli Cremona, con l’obiettivo di centrare il terzo successo su tre in campionato. Se la squadra di Dusko Ivanovic dovesse riuscire a vincere manterrebbe il passo dei vice-campioni d’Italia di Brescia, al momento in vetta alla classifica della LBA con un record di 3-0 (lo stesso di Trapani, che sconta però una penalizzazione di 4 punti). Appuntamento per la sfida tra le V nere e la Vanoli alle 20.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

Lega Basket Serie A, 3^ giornata

Serie A basket, la classifica

