Pistoia Basket e Rieti, trasferte vietate ai tifosi dopo l'assalto al bus

In seguito all'assalto al pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno da Rieti costato la vita all'autista Raffaele Marianella, il Viminale ha disposto lo stop alle trasferte per i sostenitori toscani (fino al 31 dicembre 2025) e per quelli della Sebastiani Rieti fino al termine della stagione (inclusi playoff e playout)

VIDEO. PISTOIA, SI FERMA IL GIOCO PER RAFFAELE MARIANELLA

Stop alle trasferte per i tifosi di Rieti e Pistoia. È quanto ha deciso il Viminale in seguito all'assalto al pullman dei sostenitori toscani dello scorso 19 ottobre quando, di ritorno da Rieti, il gravissimo episodio era costato la vita all'autista Raffaele Marianella. Con un provvedimento a firma del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stata disposta la chiusura fino al 31 dicembre 2025 per la società Pistoia Basket 2000 e fino a fine stagione, inclusi eventuali playoff e playout, per la società Rsr Sebastiani Rieti, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di biglietti per accedere agli stessi impianti sportivi nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti. Nel provvedimento si evidenzia che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, durante l'incontro di Rieti-Pistoia al PalaSojuourner di Rieti, prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l'agguato al pullman dei tifosi pistoiesi costato la vita all'autista Raffaele Marianella, "determinano gravi conseguenze sulla tutela dell'incolumità pubblica" e il "concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti".

