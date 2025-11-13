Da tifoso a capitano della squadra del cuore: il sogno di ogni bambino che gioca a basket

Cosa c’è di più bello che essere giocatore e simbolo della squadra della tua città per cui facevi il tifo fin da bambino? Ce lo ha raccontato in esclusiva per Sky Sport Insider Matteo Librizzi, capitano della Pallacanestro Varese: "Era bellissimo venire al palazzetto con tutta la famiglia, oggi in campo cerco i loro sguardi in tribuna. La prima persona che ho chiamato da capitano? Mamma". Ai più piccoli dice: "Divertitevi e date tutto". Poi il 13, l'idolo di sempre e quell'abbraccio con la nonna dopo l'esordio