Il Natale in bianco della Lazio, che aspetta segnali dal mercato

Lo 0-0 contro la Cremonese, tra infortuni e squalifiche, ha reso evidente la mancanza di rotazioni all'interno della rosa biancoceleste. La data che tutti i tifosi aspettano, più che il 25, è il 23 dicembre, quando si saprà come la Lazio potrà operare sul mercato per dare qualche rinforzo a Maurizio Sarri