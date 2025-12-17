Armoni Brooks sta vivendo il suo 'momentum' magico

Turno numero 11 di Serie A caratterizzato da match importanti: due partite con overtime, vittorie di spessore come quella di Brescia che è prima squadra a conquistare le Final Eight di Coppa Italia e quella di Milano che, batte la Virtus Bologna nel derby d’Italia n°200 grazie al protagonista del momento. Questo e molto altro a Basket Room Serie A, con Giulia Cicchinè e Geri de Rosa