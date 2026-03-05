L'Olimpia Milano ospita il Barcellona per tenere in vita l’obiettivo di tornare in zona play-in di Eurolega. All'andata furono gli spagnoli a imporsi in casa per 74-72: appuntamento in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 29° turno di Eurolega si apre con la bella vittoria della Virtus Bologna in casa contro il Barcellona, mentre l'Olimpia Milano cade in trasferta sul campo dell'Hapoel Tel Aviv in una sfida importantissima per la corsa al play-in